В «МЮ» объяснили решение не продолжать сотрудничество с Гринвудом

Директор «МЮ» Ричард Арнольд рассказал, почему клуб решил не продолжать сотрудничество с Мэйсоном Гринвудом.

«Хотя я удовлетворен тем, что Мэйсон не совершал действий, в которых его обвиняли, Мэйсон признал, что совершил ошибки, за которые он берет на себя ответственность. Я также осознаю, что Мэйсону придется столкнуться с проблемой восстановления своей карьеры и воспитания ребенка вместе со своим партнером под пристальным вниманием «Манчестер Юнайтед», — цитирует функционера пресс-служба «МЮ».

В последний раз 21-летний футболист выходил на поле в начале 2022 года — в январе он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес девушки. В феврале 2023 года стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении Гринвуда.

В июле у форварда и девушки Хэрриет Робсон, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.