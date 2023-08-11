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Сегодня, 15:13

«Ноттингем Форест» — о возможном переходе Барриоса: «Проявляли интерес. Дальше дело не зашло»

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Вильмар Барриос.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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В пресс-службе «Ноттингем Форрест» подтвердили «СЭ» информацию об интересе к полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу.

«Ситуация с «Зенитом»? С точки зрения «Ноттингем Форест» ничего драматичного в этом нет. Мы проявляли к нему интерес, но дальше этого дело не дошло», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что питерский клуб отклонил предложение англичан в размере 4 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 29-летний колумбиец сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ноттингем Форест
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