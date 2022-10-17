В «Роме» опровергли слухи о возможном переходе Роналду

Сегодня, 17:32
Спортивный директор «Ромы» Тиаго Пинто в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном трансфере Криштиану Роналду в итальянский клуб.
«Писали, что «Рома» интересовалась Криштиану Роналду. Так ли это? Была информация, будто бы он почти перешел в ваш клуб. Нет. Роналду, как вы видите, остается в «Юнайтед», — сказал Пинто «СЭ».
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, став вместе с мадридским клубом двукратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, а также 4 раза выиграл Лигу чемпионов.
В текущем сезоне Роналду провел 7 матчей в АПЛ, в которых забил один гол.