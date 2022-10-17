В «Роме» опровергли слухи о возможном переходе Роналду

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, став вместе с мадридским клубом двукратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, а также 4 раза выиграл Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Роналду провел 7 матчей в АПЛ, в которых забил один гол.