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Сегодня, 17:32

В «Роме» опровергли слухи о возможном переходе Роналду

Микеле Антонов

Спортивный директор «Ромы» Тиаго Пинто в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном трансфере Криштиану Роналду в итальянский клуб.

«Писали, что «Рома» интересовалась Криштиану Роналду. Так ли это? Была информация, будто бы он почти перешел в ваш клуб. Нет. Роналду, как вы видите, остается в «Юнайтед», — сказал Пинто «СЭ».

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, став вместе с мадридским клубом двукратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, а также 4 раза выиграл Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Роналду провел 7 матчей в АПЛ, в которых забил один гол.

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