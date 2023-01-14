В «Шахтере» сообщили о договоренности о переходе полузащитника Мудрика в «Челси»

Сегодня, 22:02
Президент «Шахтера» Ринат Ахметов сообщил, что полузащитник Михаил Мудрик должен перейти в «Челси», сообщает пресс-служба клуба в Twitter. Стороны уже близки к заключению полноценного соглашения.
По данным The Athletic, клубы договорились о сделке за 70 миллионов евро, еще 40 предусмотрено в качестве бонусов. Кроме того, с 22-летним вингером будет подписан контракт до 2030 года.
В ближайшее время Мудрик должен прибыть в Лондон для прохождения медобследования.
В текущем сезоне УПЛ Мудрик провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов.
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Основные источники исследования