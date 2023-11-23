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Сегодня, 11:14

В «Шеффилде» считают несправедливым снятие с «Эвертона» 10 очков

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Пол Хекингботтом прокомментировал лишение «Эвертона» 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей.

«Нельзя просто наказать одну команду. Нужны и другие действия, если были какие-либо нарушения», — цитирует Хекингботтома Sky Sports.

После 12 туров «Эвертон» с 4 очками занимает 19-е место в турнирной таблице и отстает от 17-й строчки, позволяющей избежать вылета во второй дивизион, на 2 балла. В следующем туре 26 ноября команда дома сыграет против «Манчестер Юнайтед».

ФК Шеффилд Юнайтед
ФК Эвертон
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