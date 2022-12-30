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Сегодня, 14:14

В «Спортинге» допустили, что защитник Порро может уйти в «Тоттенхэм»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим отреагировал на информацию об интересе к защитнику его команды Педро Порро со стороны «Тоттенхэма».

«Что касается Педро, то мы знаем, что у нас в команде есть футболисты, которые своей игрой заслужили интерес других клубов. Насколько мне известно, Порро может уйти только в случае, если будет активирован пункт выкупа. Мы готовы ко всему и знаем, что есть клубы, которые готовы заплатить нужную сумму за Педро», — приводит Sky Sports слова Аморима.

В сезоне-2022/23 Порро забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 20 матчах за «Спортинг». По данным портала Transfermarkt.com, в контракте защитника прописана сумма отступных 45 миллионов евро.

ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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