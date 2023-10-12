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В США выдали ордер на арест Старриджа, который не выплатил вознаграждение за найденную собаку

Виктория Кравченко
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Суд Лос-Анджелеса выдал ордер на арест экс-игрока «Ливерпуля» Даниэля Старриджа. Он подозверается в том, что футболист не выплатил вознаграждение человеку, который нашел его собаку.

В 2019 году Старридж публично предложил вознаграждение человеку, который найдет его собаку. Шпиц игрока пропал из его дома в Лос-Анджелесе. Собаку владельцу вернул Фостер Вашингтон. За возвращение животного мужчина должен был получить 30 тысяч долларов.

В декабре 2021 года суд Лос-Анджелеса обязал Старриджа выплатить Вашингтону обещанное вознаграждение. Но он до сих пор не исполнил это решение. В итоге суд выдал ордер на его арест.

Дэниел Старридж
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