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Сегодня, 07:42

В стартовом составе «МЮ» вышли 10 иностранцев впервые с 2013 года

Руслан Минаев
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«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Бернли» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 1:0.

В стартовом составе манкунианцев вышли 10 иностранцев впервые за 10 лет.

Единственным англичанином был Маркус Рэшфорд. Помимо него с первых минут вышли Андре Онана (Камерун), Диогу Далот (Португалия), Виктор Линделеф (Швеция), Джонни Эванс (Северная Ирландия), Серхио Регилон (Испания), Ганнибал Межбри (Тунис), Каземиро (Бразилия), Скотт Мактоминей (Шотландия), Бруну Фернандеш (Португалия) и Расмус Хойлунд (Дания).

«МЮ» повторил показатель, установленный в декабре 2013-го. Тогда в матче с «Ньюкаслом» в стартовом составе «красных дьяволов» также вышли 10 иностранцев.

ФК Манчестер Юнайтед
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