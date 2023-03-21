La Gazzetta dello Sport: в «Тоттенхэме» отрицают, что Конте будет уволен на этой неделе

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не будет уволен на этой неделе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, такую информацию озвучили представители «шпор». Контракт итальянского специалиста с клубом истекает летом 2023 года и ему вряд ли будет предложено продление.

Ранее о грядущей отставке тренера сообщал The Telegraph.

После ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) в чемпионате Англии Конте, общаясь с прессой, назвал игроков «Тоттенхэма» эгоистами, а также заявил, что у них нет командного духа.