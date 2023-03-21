La Gazzetta dello Sport: в «Тоттенхэме» отрицают, что Конте будет уволен на этой неделе

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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не будет уволен на этой неделе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, такую информацию озвучили представители «шпор». Контракт итальянского специалиста с клубом истекает летом 2023 года и ему вряд ли будет предложено продление.
Ранее о грядущей отставке тренера сообщал The Telegraph.
После ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) в чемпионате Англии Конте, общаясь с прессой, назвал игроков «Тоттенхэма» эгоистами, а также заявил, что у них нет командного духа.