В тренерский штаб «МЮ» вошли 5 помощников Аморима

Сегодня, 22:15
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контрактов с 5 новыми тренерами из штаба Рубена Аморима.
Португальские специалисты работали с нынешним главным тренером манкунианцев еще в лиссабонском «Спортинге».
В список вошли Карлуш Фернандеш, Жорже Витал, Аделиу Кандиду, Эмануэл Ферру и Паулу Баррейра.
Также в клубе продлжат работу тренеры Даррен Флетчер, Андреас Георгсон и помощник тренера вратарей Крейг Моусон.
Аморим официально возглавил английский клуб 1 ноября, подписав контракт сроком до 2027 года с возможностью продления на 1 сезон. Под руководством 39-летнего португальца «МЮ» успел провести 3 матча (2 победы, 1 ничья).