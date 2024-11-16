В тренерский штаб «МЮ» вошли 5 помощников Аморима

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контрактов с 5 новыми тренерами из штаба Рубена Аморима.

Португальские специалисты работали с нынешним главным тренером манкунианцев еще в лиссабонском «Спортинге».

В список вошли Карлуш Фернандеш, Жорже Витал, Аделиу Кандиду, Эмануэл Ферру и Паулу Баррейра.

Также в клубе продлжат работу тренеры Даррен Флетчер, Андреас Георгсон и помощник тренера вратарей Крейг Моусон.