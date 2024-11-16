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Сегодня, 22:15

В тренерский штаб «МЮ» вошли 5 помощников Аморима

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контрактов с 5 новыми тренерами из штаба Рубена Аморима.

Португальские специалисты работали с нынешним главным тренером манкунианцев еще в лиссабонском «Спортинге».

В список вошли Карлуш Фернандеш, Жорже Витал, Аделиу Кандиду, Эмануэл Ферру и Паулу Баррейра.

Также в клубе продлжат работу тренеры Даррен Флетчер, Андреас Георгсон и помощник тренера вратарей Крейг Моусон.

Аморим официально возглавил английский клуб 1 ноября, подписав контракт сроком до 2027 года с возможностью продления на 1 сезон. Под руководством 39-летнего португальца «МЮ» успел провести 3 матча (2 победы, 1 ничья).

Источник: ФК Манчестер Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим

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