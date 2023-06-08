В «Вест Хэме» заявили, что Райс уйдет из клуба этим летом

Президент «Вест Хэма» Дэвид Салливан объявил, что полузащитник Деклан Райс покинет клуб этим летом.

В среду, 7 июня лондонская команда обыграла «Фиорентину» (2:1) в финале Лиги конференций.

«Этот трофей — последнее событие для Деклана в «Вест Хэме»? Думаю, да. Мы обещали ему, что отпустим его. Он хочет уйти, а мы должны найти ему замену. Мы не хотели, чтобы это произошло, мы предлагали Райсу зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю еще полтора года назад, но он отказался. Нельзя удерживать футболиста, который не видит себя в клубе.

Думаю, наш клуб начнет получать предложения с сегодняшнего дня. 3-4 команды проявляли интерес, но нужно уважать «Вест Хэм». Пока сезон не завершился, не нужно делать предложения игрокам», — приводит talkSPORT слова Салливана.

Райс — воспитанник «Вест Хэма», в сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего англичанина в 80 миллионов евро. Главным претендентом на футболиста является «Арсенал».