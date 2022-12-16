Валенсия заявил, что Роналду должен уходить под овации

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия прокомментировал уход нападающего Криштиану Роналду из английского клуба.

«Ужасно, что Криштиану Роналду ушел из «Манчестер Юнайтед» так, как ушел. Такой игрок должен покидать клуб, уходя с поля под овации переполненного стадиона. Болельщики любили его. Его недавнее интервью — это грустно. У него были свои причины говорить все это, но я ужасно себя чувствовал из-за того, как он покидал клуб. Это больно. Надеюсь, в новом клубе у него все будет хорошо. Желаю Роналду только всего самого хорошего», — приводит слова Валенсии The Athletic.

7 декабря Роналду опроверг слухи о договоренности с «Аль-Насром». Затем появилась информация, что до окончания ЧМ-2022 португалец не будет подписывать контракт ни с одним клубом.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с 37-летним форвардом. До этого футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб, тренеров и бывших партнеров по команде.

На чемпионате мира-2022 сборная Португалия дошла до 1/4 финала, где проиграла Марокко (0:1). Роналду покинул клуб в слезах.