4 ноября, 05:35

Ван де Вен и Спенс извинились за отказ аплодировать фанатам «Тоттенхэма»

Павел Лопатко

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк рассказал, что защитники Микки ван де Вен и Джед Спенс извинились за отказ аплодировать болельщикам после поражения от «Челси» в матче 10-го тура чемпионата Англии.

Футболисты после игры проигнорировали указание Франка аплодировать фанатам, которые при этом освистывали команду.

«Вчера Микки и Джед пришли ко мне в офис без приглашения и сказали, что хотят извиниться за сложившуюся ситуацию. Они не хотели, чтобы это выглядело плохо или неуважительно. Так что это вовсе не входило в их намерения по отношению ко мне, команде или клубу. Они просто были расстроены выступлением, поражением и освистыванием во время игры», — сказал Франк на пресс-конференции.

«Тоттенхэм» (17 очков после 10 матчей) занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

ФК Тоттенхэм Хотспур
Томас Франк
