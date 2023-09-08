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Сегодня, 20:07

Ван Дейк дисквалифицирован на матч и оштрафован на 100 тысяч фунтов за оскорбление судьи

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пропустит ближайший матч команды из-за дисквалификации.

Как сообщали в Футбольной ассоциация Англии (FA), после удаления в матче 4-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:1) игрок «проявил неуважение к судье, используя в его адрес оскорбительную риторику». Защитник дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 100 тысяч фунтов.

«Защитник признал, что действовал ненадлежащим образом и использовал оскорбительные выражения в адрес официального лица матча после удаления», — сообщили в FA.

Таким образом, ван Дейк не примет участие в предстоящем матче «Ливерпуля» против «Вулверхэмптона». До этого нидерландец не сыграл с «Астон Виллой» (3:0) из-за автоматической дисквалификации за удаление.

Мохамед Салах в&nbsp;матче &laquo;Ньюкасл&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo;. Роскошный голевой пас Салаха на 93-й минуте принес «Ливерпулю» победу над «Ньюкаслом». Неужели это последний матч Мо в АПЛ?

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
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 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
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