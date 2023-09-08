Ван Дейк дисквалифицирован на матч и оштрафован на 100 тысяч фунтов за оскорбление судьи

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пропустит ближайший матч команды из-за дисквалификации.

Как сообщали в Футбольной ассоциация Англии (FA), после удаления в матче 4-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:1) игрок «проявил неуважение к судье, используя в его адрес оскорбительную риторику». Защитник дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 100 тысяч фунтов.

«Защитник признал, что действовал ненадлежащим образом и использовал оскорбительные выражения в адрес официального лица матча после удаления», — сообщили в FA.

Таким образом, ван Дейк не примет участие в предстоящем матче «Ливерпуля» против «Вулверхэмптона». До этого нидерландец не сыграл с «Астон Виллой» (3:0) из-за автоматической дисквалификации за удаление.