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Сегодня, 12:01

Ван Дейк готов стать капитаном «Ливерпуля»

Виктория Кравченко
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Защитник Вирджил ван Дейк заявил о готовности стать новым капитаном «Ливерпуля» после ухода полузащитника Джордана Хендерсона в саудовский «Аль-Иттифак».

«Нам будет не хватать Джордана в качестве игрока и капитана команды. Но онн часть футбола, игроки уходят и приходят. Я много раз был капитаном и испытываю гордость от таких моментов. Посмотрим, что будет в будущем, но для меня будет большой честью стать новым капитаном «Ливерпуля», — цитирует защитника Daily Mail.

32-летний футболист играет за «Ливерпуль» с января 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года.

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
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