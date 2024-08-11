Ван Дейк надеется, что «Ливерпуль» приобретет новых футболистов

11 августа, 23:15
Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк надеется на то, что состав команды усилен до закрытия летнего трансферного окна.
«Нам нужно приобрести еще нескольких футболистов, так как нас ждет долгий сезон. Я полностью доверяю руководству. Я верю, что будут приняты правильные решения. Посмотрим, что в итоге произойдет», — цитирует игрока Ричард Джолли.
На данный момент мерсисайдцы не совершили ни одного подписания.
17 августа «Ливерпуль» в первом туре чемпионата Англии провед матч против «Ипсвич Тауна».