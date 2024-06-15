Ван Дейк не уйдет из «Ливерпуля», несмотря на щедрое предложение «Аль-Насра»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не покинет «Ливерпуль» в летнее трансферное окно, несмотря на предложение «Аль-Насра» сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире. Об этом сообщает talkSPORT.

По данным источника, 32-летний футболист с воодушевлением смотрит на приход в «Ливерпуль» Арне Слота. Ван Дейк хочет поработать с ним в одной команде.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. С тех пор 32-летний защитник провел 270 матчей за красных во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 12 результативных передач. Рыночная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.