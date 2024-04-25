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Сегодня, 06:46

Ван Дейк обратился к игрокам «Ливерпуля» после поражения в дерби с «Эвертоном»

Виктория Кравченко
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Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после поражения от «Эвертона» (0:2) в матче 29-го тура АПЛ обратился к команде.

«Если мы будем играть так, как в этот раз, у нас не будет шансов принять участие в гонке за титул. Каждый должен посмотреть в зеркало и спросить себя — хочет ли он выиграть лигу?» — цитирует ван Дейка Sky Sports.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение.

«Ливерпуль» с 74 очками остается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Команда Юргена Клоппа упустила возможность догнать «Арсенал» (77).

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
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