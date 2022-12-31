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Сегодня, 08:24

Ван Дейк оценил переход Коди Гакпо в «Ливерпуль»

Виктория Кравченко
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о переходе в команду нидерландца Коди Гакпо.

«Моя роль о том, что я убедил его перейти в «Ливерпуль», преувеличена. Да, я общался с ним, но только сказал, как тут хорошо. Я наслаждался своим временем, и мы добивались успехов, думаю, что тренер сказал это же. Это было легкое решение, и мне не надо было его убеждать. Очевидно, что на какие-то вопросы, которые он задавал мне, я дал ему честные ответы. Я очень рад, что он здесь, и надеюсь, что он сможет начать как можно скорее», — цитирует ван Дейка пресс-служба клуба.

Ранее Гакпо рассказал, как Ван Дейк убедил его перейти в «Ливерпуль».

В ночь с 28 на 29 декабря «Ливерпуль» объявил о покупке 23-летнего Гакпо у ПСВ. В сезоне-2022/23 форвард забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах за команду из Эйндховена во всех турнирах.

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
Коди Гакпо
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