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17 апреля, 13:27

Ван Дейк: «Продление с «Ливерпулем» — это невероятные эмоции»

Камила Абдурахманова
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после подписания нового двухлетнего контракта с мерсисайдским клубом.

«Я безмерно счастлив. Даже когда просто произношу вслух, что продлил соглашение, в голове проносится ураган мыслей и чувств... Это невероятно. Для меня большая честь остаться в «Ливерпуле» еще на два года.

Я никогда не сомневался в этом решении. В моих планах был только один вариант — продолжение здесь», — цитирует защитника клубная пресс-служба.

Ван Дейк присоединился к красным в январе 2018 года. В его активе с «Ливерпулем» чемпионство АПЛ, победа в Лиге чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок.

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
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