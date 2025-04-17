Ван Дейк: «Продление с «Ливерпулем» — это невероятные эмоции»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после подписания нового двухлетнего контракта с мерсисайдским клубом.

«Я безмерно счастлив. Даже когда просто произношу вслух, что продлил соглашение, в голове проносится ураган мыслей и чувств... Это невероятно. Для меня большая честь остаться в «Ливерпуле» еще на два года.

Я никогда не сомневался в этом решении. В моих планах был только один вариант — продолжение здесь», — цитирует защитника клубная пресс-служба.

Ван Дейк присоединился к красным в январе 2018 года. В его активе с «Ливерпулем» чемпионство АПЛ, победа в Лиге чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок.