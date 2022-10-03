Ван Дейк поделился мнением о неудачных результатах «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал результат команды в матче 9-го тура АПЛ против «Брайтона» (3:3).

«Мы делаем это уже четыре года. Нужно вернуться к той же последовательности. Надо поймать момент, ведь постоянство — самая сложная часть футбола. Вы должны делать это вместе, справляться с неудачами вместе и продолжать делать то, что вы хотите делать», — цитирует ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля».

Клуб набрал в 7 матчах чемпионата Англии 10 очков, команда занимает в турнирной таблице девятое место.