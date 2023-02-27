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Сегодня, 15:00

Ван Дейк признался, что его не волнует критика

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, что его не волнует критика.

«Ничего не думаю о критике. Меня это никак не ранит. Сейчас ситуация непростая, но нам нужно двигаться в правильном направлении. Если вы смотрите наши матчи, вы понимаете, что игроки выкладываются по максимуму», — цитирует ван Дейка Liverpool Echo.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел за английскую команду 26 матчей во всех турнирах и забил два гола.

«Ливерпуль» занимает 7-е место, набрав 36 очков за 22 игры.

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
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