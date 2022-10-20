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Сегодня, 06:43

Ван Дейк признался, что «Ливерпулю» нелегко далась победа над «Вест Хэмом»

Виктория Кравченко

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк доволен игрой команды в матче 12-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:0).

«Мы победили, это самое важное. Хорошо, что побеждаешь всухую, хотя они выставили аж четыре нападающих. Нам пришлось защищаться, и мы снова, как и в предыдущем матче, сделали это наилучшим образом», — цитирует ван Дейка BBC Sport.

«Ливерпуль» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 16 очками в 10 матчах, «Вест Хэм» идет на 13-й строчке с 11 очками в 11 играх.

Вирджил ван Дейк
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
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