Ван Дейк признался, что «Ливерпулю» нелегко далась победа над «Вест Хэмом»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк доволен игрой команды в матче 12-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:0).

«Мы победили, это самое важное. Хорошо, что побеждаешь всухую, хотя они выставили аж четыре нападающих. Нам пришлось защищаться, и мы снова, как и в предыдущем матче, сделали это наилучшим образом», — цитирует ван Дейка BBC Sport.

«Ливерпуль» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 16 очками в 10 матчах, «Вест Хэм» идет на 13-й строчке с 11 очками в 11 играх.