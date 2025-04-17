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17 апреля, 13:04

Ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем»

Сергей Разин
корреспондент
Вирджил Ван Дейк.
Фото Global Look Press
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Защитник «Ливерпуля Вирджил ван Дейк продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 33-летним голландцем рассчитано на два года.

«Я очень счастлив, очень горд. Очевидно, что в моей голове сейчас столько эмоций, когда я говорю об этом. Это просто невероятно. Путь, который я проделал в своей карьере, и возможность продлить ее еще на два года в этом клубе — это потрясающе, и я так счастлив», — сказал ван Дейк.

Ван Дейк выступает за красных с января 2018 года. В составе «Ливерпуля» защитник стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного ЧМ.

В текущем сезоне ван Дейк провел 44 матча, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.

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Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
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