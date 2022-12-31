Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 02:28

Ван Дейк о победе над «Лестером»: «Временами мы были очень плохи»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подвел итоги матча 18-го тура АПЛ против «Лестера» (2:1).

«Временами, думаю, мы были очень плохи, но в такие моменты хорошо забрать три очка. Возможно, это звучит банально, но очень важно побеждать в таких играх. Мы это сделали, так что в сегодняшнем матче есть позитив, и мы должны восстановиться, улучшиться и быть готовыми к «Брентфорду».

Мы пытались войти в игру, но сегодня это было недостаточно хорошо, и мы это знаем. Будем прибавлять, но выиграли, и это очень хорошо. Но есть много вещей, которые нам нужно улучшить», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

После этого матча «Ливерпуль» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Лестер» с 17 очками — на 13-й строчке.

Вирджил ван Дейк
ФК Лестер
ФК Ливерпуль
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Друзья и враги России — кто они. Называем главных из них
«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова
На Красной площади мужчина попытался поджечь новогоднюю елку
Итальянский политолог назвал точку невозврата в отношениях России и Запада
Что изменится в жизни россиян с 1 января
19FortyFive: США стоило прислушаться к требованиям Путина по нерасширению НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мойес о поражении от «Брентфорда»: «Когда становишься старше, проигрывать еще больнее»