Ван Дейк о победе над «Лестером»: «Временами мы были очень плохи»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подвел итоги матча 18-го тура АПЛ против «Лестера» (2:1).

«Временами, думаю, мы были очень плохи, но в такие моменты хорошо забрать три очка. Возможно, это звучит банально, но очень важно побеждать в таких играх. Мы это сделали, так что в сегодняшнем матче есть позитив, и мы должны восстановиться, улучшиться и быть готовыми к «Брентфорду».

Мы пытались войти в игру, но сегодня это было недостаточно хорошо, и мы это знаем. Будем прибавлять, но выиграли, и это очень хорошо. Но есть много вещей, которые нам нужно улучшить», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».