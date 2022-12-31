Ван Дейк о победе над «Лестером»: «Временами мы были очень плохи»

Сегодня, 02:28
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подвел итоги матча 18-го тура АПЛ против «Лестера» (2:1).
«Временами, думаю, мы были очень плохи, но в такие моменты хорошо забрать три очка. Возможно, это звучит банально, но очень важно побеждать в таких играх. Мы это сделали, так что в сегодняшнем матче есть позитив, и мы должны восстановиться, улучшиться и быть готовыми к «Брентфорду».
Мы пытались войти в игру, но сегодня это было недостаточно хорошо, и мы это знаем. Будем прибавлять, но выиграли, и это очень хорошо. Но есть много вещей, которые нам нужно улучшить», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».
После этого матча «Ливерпуль» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Лестер» с 17 очками — на 13-й строчке.