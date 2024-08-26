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Сегодня, 09:58

Ван Дейк: «Я в «Ливерпуле» ради Слота»

Виктория Кравченко
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Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, что думает о новом главном тренере команды Арне Слоте.

«На данный момент у нас нет новых игроков, очевидно, что на мне лежит дополнительная ответственность, потому что я знаю каждого здесь вдоль и поперек. Но я здесь ради Слота. Я сказал ему об этом с первого дня, и я буду помогать ему и тренерскому штабу», — цитирует ван Дейка BBC.

45-летний Слот возглавил «Ливерпуль» в мае 2024 года. С лета 2021 года специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда».

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
Арне Слот
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