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Сегодня, 02:40

Ван Дейк: «Впереди у «Ливерпуля» переходной период, и я буду его частью»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о своем будущем в клубе после ухода главного тренера Юргена Клоппа.

«Впереди переходной период, и я буду его частью. Думаю, что клуб сосредоточен на вопросе, кто станет новым тренером, и сейчас это главное. Как я уже говорил, я очень счастлив здесь, я люблю этот клуб, и вы можете это видеть.

Он уже стал большой частью моей жизни, это все, что я могу сказать. Произойдет много изменений, и я бы не сказал, что «страшно» — подходящее для этого слово. Скорее то, что будет происходить, весьма интересно и захватывающе", — приводит слова ван Дейка BBC Sport.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под руководством 56-летнего специалиста команда стала чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов. Кроме того, «красные» дважды завоевали Кубок английской лиги и становились победителями Кубка страны.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» занимает третье местов в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков в 35 матчах.

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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