0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:34

Ван Дейк: «Хочу убедиться, что «Ливерпуль» попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о своем желании попасть в топ-4 АПЛ по итогам сезона.

«Я хочу убедиться, что мы попадем в Лигу чемпионов по итогам сезона. Клуб принадлежит этому турниру, и это то, за что мы боремся и ради чего я усердно работаю каждый день. За кулисами происходит много работы. Это был тяжелый сезон для всех, кто связан с клубом, но мы должны бороться. До конца сезона еще несколько месяцев, и мы хотим сыграть в Лиге чемпионов», — приводит слова ван Дейка The Guardian.

В текущем сезоне АПЛ ван Дейк провел 20 матчей, забил три гола.

Его команда располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 24 игры.

Вирджил ван Дейк
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
В Москве в ДТП попала телеведущая Лариса Вербицкая
МИД РФ выразил озабоченось из-за сообщений о поставках Сербией оружия Украине
Суд вынес приговор убившим семью в Омской области подросткам
Террор по-украински: ДРГ захватили заложников в Брянской области
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» готов удвоить нынешнюю зарплату Осимхена в случае его перехода из «Наполи»