Ван Дейк: «Хочу убедиться, что «Ливерпуль» попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о своем желании попасть в топ-4 АПЛ по итогам сезона.

«Я хочу убедиться, что мы попадем в Лигу чемпионов по итогам сезона. Клуб принадлежит этому турниру, и это то, за что мы боремся и ради чего я усердно работаю каждый день. За кулисами происходит много работы. Это был тяжелый сезон для всех, кто связан с клубом, но мы должны бороться. До конца сезона еще несколько месяцев, и мы хотим сыграть в Лиге чемпионов», — приводит слова ван Дейка The Guardian.

В текущем сезоне АПЛ ван Дейк провел 20 матчей, забил три гола.

Его команда располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 24 игры.