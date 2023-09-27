Ван Дейк рассказал о значимости каждого игрока «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, насколько важно, чтобы каждый футболист играл за общекомандный результат.

«Одним из важнейших уроков последних нескольких недель стала значимость присутствия в команде игроков, готовых вносить свой вклад, независимо от того, выходят они в старте или находятся на скамейке запасных», — цитирует ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

Команда Юргена Клоппа после 6 туров АПЛ расположилась на 2-м месте турнирной таблицы, набрав 16 очков. Следующий матч «Ливерпуль» проведет 30 сентября против «Тоттенхэма».