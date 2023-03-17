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Сегодня, 11:12

Ван Дейк: «Ливерпулю» нужны новые игроки, если мы хотим быть на высшем уровне»

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Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк заявил о необходимости в усилении состава команды.

«Мы должны подписать новых игроков, если хотим быть там, где были последние пять лет. Очевидно, что многие игроки собираются уходить. Если мы хотим быть на высшем уровне, нам нужны качественные трансферы», – цитирует Ван Дейка The Athletic.

После 26 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице. 15 марта команда Юргена Клоппа вылетела из Лиги чемпионов, уступив по итогам двух встреч «Реалу» (2:5; 0:1) в 1/8 финала.

Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
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