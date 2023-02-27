Ван Дейк считает, что успехи «Ливерпуля» избаловали команду

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне.

«Я хочу квалифицироваться в Лигу чемпионов, потому что я хочу играть в Лиге чемпионов. За последние четыре или пять лет мы были избалованы всем, через что мы прошли. Мы выигрывали все возможные трофеи. В прошлом сезоне мы боролись за все трофеи до последнего дня. Этот ухабистый сезон пока что является шоком для всех», — приводит слова ван Дейка Goal.

«Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков в 23 матчах.