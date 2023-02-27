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Сегодня, 16:43

Ван Дейк считает, что успехи «Ливерпуля» избаловали команду

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне.

«Я хочу квалифицироваться в Лигу чемпионов, потому что я хочу играть в Лиге чемпионов. За последние четыре или пять лет мы были избалованы всем, через что мы прошли. Мы выигрывали все возможные трофеи. В прошлом сезоне мы боролись за все трофеи до последнего дня. Этот ухабистый сезон пока что является шоком для всех», — приводит слова ван Дейка Goal.

«Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков в 23 матчах.

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
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