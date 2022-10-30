Ван Дейк впервые за 71 матч проиграл на «Энфилде»

Сегодня, 00:32
«Ливерпуль» в матче 14-го тура АПЛ на своем поле уступил «Лидсу» — 1:2.
Таким образом, для защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка это первое поражение на «Энфилде» за 71 матч. В предыдущих играх голландец в составе «Ливерпуля» одержал 59 побед и 11 раз сыграл вничью.
Также это первое поражение для «Ливерпуля» на своем поле в АПЛ с марта 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования