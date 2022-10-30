Ван Дейк впервые за 71 матч проиграл на «Энфилде»

«Ливерпуль» в матче 14-го тура АПЛ на своем поле уступил «Лидсу» — 1:2.

Таким образом, для защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка это первое поражение на «Энфилде» за 71 матч. В предыдущих играх голландец в составе «Ливерпуля» одержал 59 побед и 11 раз сыграл вничью.

Также это первое поражение для «Ливерпуля» на своем поле в АПЛ с марта 2021 года.