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Сегодня, 08:48

Ван Дейком интересуются ряд топ-клубов

Виктория Кравченко
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может покинуть команду. Игроком интересуются несколько клубов, сообщает журналист Экрем Конура. Сам футболист хотел бы продлить контракт со своей командой.

По данным источника, футболистом интересуются «Милан», «Интер», «Атлетико», «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», также сообщается об интересе из АПЛ

32-летний ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с начала 2018 года. Действующий договор нидерландца рассчитан до конца следующего сезона. В этом сезоне он провел 34 матча в АПЛ, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков в 35 матчах.

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
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