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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Луи ван Гал признался, что период работы в английском клубе был самым трудным для него.
«Это невероятно. Я был в одном из богатейших клубов мира и не мог приобрести игроков, которых хотел. Работа в «Манчестер Юнайтед» — самый трудный период для меня. Я пришел в клуб в качестве тренера, и все меня разочаровало. Большинству футболистов в команде было за 30 лет. Моя работа заключалась в том, чтобы во всем разобраться. Руни тоже было около 30», — приводит слова ван Гала Manchester Evening News.
Ван Гал возглавлял «Манчестер Юнайтед"с 2014 по 2016 год. Также специалист работал в «Аяксе», «Барселоне», «Баварии», сборной Нидерландов и других командах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования