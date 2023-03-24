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Сегодня, 17:00

Ван Гал назвал Юргена Клоппа лучшим тренером в мире

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал назвал Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», лучшим тренером мира.

«Сейчас лучший тренер — это Юрген Клопп. Я думаю так, потому что он привел «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов и выиграл АПЛ, потерпев всего одно поражение (в сезоне-2019/20 «Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии, потерпев три поражения за сезон — прим. «СЭ»).

В текущем сезоне «Ливерпуль» с 42 очками занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ после 26 матчей. Кроме того, мерсисайдцы вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Реалу» (2:5; 0:1) в 1/8 финала.

Футбол
ФК Ливерпуль
Луи ван Гал
Юрген Клопп
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