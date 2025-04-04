Ван Нистелрой исключил Уинска из состава «Лестера» из-за отказа игрока жить на клубной базе

Главный тренер «Лестера» Рууд ван Нистелрой отстранил от основного состава полузащитника Гарри Уинкса из-за ссоры.

Как сообщил в соцсети X журналист Джон Перси, 48-летний голландец поругался с игроком из-за отказа проводить одну ночь в неделю на тренировочной базе клуба стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов. Футболист по личным причинам ежедневно ездит на тренировки из Хартфордшира, преодолевая около 100 миль. Ван Нистелрой хотел, чтобы Уинкс ночевал в отеле на территории клуба раз в неделю.

29-летний Уинкс был исключен из состава команды накануне матча 30-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:2). Всего в этом сезоне у полузащитника 1 гол и 3 голевые передачи в 25 матчах,