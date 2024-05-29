Ван Нистелрой может сменить Мареску на посту главного тренера «Лестера»

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Бывший нападающий сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой может стать новым главным тренером «Лестера», утверждает журналист Саша Тавольери.
Ранее сообщалось, что действующий тренер «Лестера» Энцо Мареска в ближайшее время может возглавить «Челси». «Лестер» в сезоне-2023/24 стал победителем чемпионшипа и вышел в АПЛ.
Последним местом работы ван Нистелроя был ПСВ, который он покинул в мае прошлого года. До этого 47-летний специалист работал в системе клуба и входил в тренерский штаб сборной Нидерландов.