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Ван Нистелрой написал прощальное обращение к «Манчестер Юнайтед»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой написал пост с благодарностью клубу, его сотрудникам и болельщикам.

Нидерландец работал в тренерском штабе манкунианцев с лета 2024 года. После увольнения главного тренера команды Эрика тен Хага руководство «МЮ» приняло решение расстаться и с его помощником.

«Обращаюсь ко всем в «Манчестер Юнайтед» — в особенности персоналу, игрокам и болельщикам. Хочу поблагодарить вас от всей души за ваши невероятные усилия и поддержку.

Для меня было честью быть в этом клубе в качестве игрока и тренера. Мне всегда будут дороги воспоминания о нашей совместной работе.

«Юнайтед» всегда будет занимать особое место в моем сердце, и я надеюсь, что в скором времени на «Олд Траффорд» снова вернутся дни славы. Не только потому, что этого хочу я, но потому, что вы все этого заслуживаете. Всего наилучшего и берегите себя», — написал нидерландец.

Ван Нистелрой ранее также работал тренером в сборной Нидерландов и ПСВ. Он выступал за «МЮ» в качестве игрока с 2001 по 2006 год.

Каземиро и&nbsp;Бруну Фернандеш. Аморим получит от ван Нистелроя уже не кризисный «МЮ», «Барса» проиграла без Ямаля, штанга помогла «Наполи» против «Интера»

Источник: Соцсети Руда ван Нистелроя
ФК Манчестер Юнайтед
Руд ван Нистелрой

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