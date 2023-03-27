Ван Перси: «Мне кажется, что «Арсенал» все же выиграет АПЛ»

Бывший нападающий «Арсенала Робин ван Перси считает, что «канониры» смогут выиграть АПЛ в этом сезоне.

«В этот момент сезона важно каждое очко. У «Арсенала» было несколько сложных матчей, в которых они брали три очка. Именно так играют чемпионы, и они доказывают это. Но в концовке сезона всегда приходится труднее всего. Наблюдать за этим будет интересно, но лично мне кажется, что «Арсенал» все же выиграет АПЛ. Этого не случалось уже давно, поэтому я буду рад, если они добьются этого», — приводит слова ван Перси Sky Sports.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 69 очков за 28 туров.