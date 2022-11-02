Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:00

Ваноли ответил, возможно ли его возвращение на роль ассистента Конте

Игорь Рабинер
Обозреватель
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Новости

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» ответил на вопрос, возможно ли его возвращение на прежнюю роль помощника Антонио Конте.

— Разгром от «Зенита» был 24 октября, а 2 ноября Антонио Конте возглавил «Тоттенхэм». Он звал вас в Лондон в качестве ассистента, как уже делал это в «Челси»?

— Нет, потому что на «Интере» я решил закончить опыт помощника. Понял, что пришло мое время как главного тренера. Поговорил тогда с Антонио, рассказал о своих мыслях и встретил понимание. Мне повезло работать вместе с ним. Считаю Конте самым сильным тренером в мире.

— Возможно ли ваше воссоединение с ним в будущем?

— Думаю, мне уже сложно будет работать в качестве ассистента. Мой путь решен — это самостоятельное тренерство. Нужно продолжать идти по этому пути, и работа в «Спартаке» меня в этом убедила.

Паоло Ваноли. «Решение уйти из «Спартака» вызвало у меня страдания». Первое интервью Ваноли после отставки

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Антонио Конте
ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Паоло Ваноли
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
От стеснительной девчонки до дерзкой бестии с рыжим хвостом. Как буквально за несколько лет изменилась фигуристка Трусова
Такие хоккеисты в КХЛ на вес золота. Герой Олимпиады Гусев вернулся в СКА
Турция уведомила Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке
Байден устроил «марафон оговорок» во время выступления во Флориде
«Когда они видят машину 100-й бригады, все по максимуму пытаются сдаться»
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Нападающий «Арсенала» Нельсон: «Я бы хотел продлить контракт и посвятить себя клубу»