Ваноли ответил, возможно ли его возвращение на роль ассистента Конте

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Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» ответил на вопрос, возможно ли его возвращение на прежнюю роль помощника Антонио Конте.
— Разгром от «Зенита» был 24 октября, а 2 ноября Антонио Конте возглавил «Тоттенхэм». Он звал вас в Лондон в качестве ассистента, как уже делал это в «Челси»?
— Нет, потому что на «Интере» я решил закончить опыт помощника. Понял, что пришло мое время как главного тренера. Поговорил тогда с Антонио, рассказал о своих мыслях и встретил понимание. Мне повезло работать вместе с ним. Считаю Конте самым сильным тренером в мире.
— Возможно ли ваше воссоединение с ним в будущем?
— Думаю, мне уже сложно будет работать в качестве ассистента. Мой путь решен — это самостоятельное тренерство. Нужно продолжать идти по этому пути, и работа в «Спартаке» меня в этом убедила.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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