Варан намерен завершить карьеру в «Лансе»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан намерен завершить свою карьеру в «Лансе», сообщает RMC Sport.

29-летний игрок является ключевой частью команды Эрика тен Хага, но планирует следующий и последний шаг в своей карьере. По данным источника, Варан хочет вернуться в «Ланс», а затем уже повесить бутсы.

Варан — воспитанник «Ланса». Из французской команды он в 2011 году перешел в «Реал». За «МЮ» игрок выступает с лета 2021 года. В текущем сезоне на счету защитника 27 матчей за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Его контракт рассчитан до лета 2025 года.