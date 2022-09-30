Варан признался, что хочет порадовать болельщиков «МЮ» результатом матча с «Манчестер Сити»

Защитник «МЮ» Рафаэль Варан перед матчем АПЛ с «Манчестер Сити» рассказал об ожиданиях от этой встречи.

«Соперничество зависит от болельщиков, для них это важно, и мы это уважаем. Мы хотим сделать их счастливыми, поэтому хотим биться и побеждать такие команды, как «Ман Сити» и «Ливерпуль», — цитирует Варана L'Equipe.

Матч «Ман Сити» с «МЮ» состоится в рамках 9-го тура АПЛ 2 октября. Начало — в 16.00 (мск). «Горожане» идут на 2-м месте после 8 туров, «МЮ» располагается на 5-й строчке.