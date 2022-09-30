Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:40

Варан признался, что хочет порадовать болельщиков «МЮ» результатом матча с «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко

Защитник «МЮ» Рафаэль Варан перед матчем АПЛ с «Манчестер Сити» рассказал об ожиданиях от этой встречи.

«Соперничество зависит от болельщиков, для них это важно, и мы это уважаем. Мы хотим сделать их счастливыми, поэтому хотим биться и побеждать такие команды, как «Ман Сити» и «Ливерпуль», — цитирует Варана L'Equipe.

Матч «Ман Сити» с «МЮ» состоится в рамках 9-го тура АПЛ 2 октября. Начало — в 16.00 (мск). «Горожане» идут на 2-м месте после 8 туров, «МЮ» располагается на 5-й строчке.

Рафаэль Варан
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Доктор, не вижу... Отслоилась сетчатка». Памяти легендарного спортивного врача Мышалова
Луганское чудо. Киев умолял чемпиона о ничьей
Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия
Обращение Владимира Путина 30 сентября: время, место, тема выступления
Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Жезус признался, что чувствует себя свободным в «Арсенале»

«Челси» согласовал контракт с нападающим «Лейпцига» Нкунку