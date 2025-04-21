Варди — о досрочном вылете «Лестера» из АПЛ: «Это сплошной позор»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди прокомментировал досрочный вылет команды из АПЛ.

«На данный момент я даже не знаю, что сказать. У меня нет слов, чтобы выразить свои чувства гнева и грусти по поводу того, как прошел этот сезон. Нет никаких оправданий. Все вместе, как игроки, так и клуб, мы потерпели неудачу. Скрывать это просто невозможно. Проработав в этом клубе так долго, мы пережили столько взлетов и удач, однако этот сезон был сплошным несчастьем, а для меня лично — сплошным позором. Мне больно, и я знаю, что вы тоже это чувствуете. Обращаюсь к фанатам: мне жаль, что мы заканчиваем сезон-2024/25 таким дерьмовым шоу», — написал Варди в социальной сети.

«Лестер» с 18 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда потеряла математические шансы на сохранение прописки в АПЛ.

В этом сезоне на счету 38-летнего Варди 32 матча во всех турнирах, в которых он отметился 8 голами и 3 результативными передачами.