Варди: «Пока я и мои ноги будут чувствовать себя хорошо, я буду играть»

Форвард «Лестера» Джейми Варди после ничьей в матче 1-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:1) поделился мнением о своей игре в 37 лет.

«Я считаю, что возраст — это всего лишь цифры. Пока я и мои ноги будут чувствовать себя хорошо, я буду играть. И у нас команда, которая в удачный для себя день может заставить побегать любого», — приводит слова Варди BBC.

Английский нападающий стал автором единственного гола «Лестера». Во время замены форвард напомнил болельщикам лондонцев, что у их клуба ни одного чемпионства в АПЛ, в отличии от «Лестера».

Во 2-м туре АПЛ «Тоттенхэм» примет «Эвертон» 24 августа. «Лестер» в этот день сыграет в гостях с «Фулхэмом».