Варди покинет «Лестер» по окончании сезона

Нападающий «Лестера» Джейми Варди решил покинуть команду по окончании текущего сезона. Об этом он объявил в видеоролике, опубликованном пресс-службой клуба.

38-летний Варди играет за «Лестер» с 2012 года. Вместе с командой он вышел из чемпионшипа в АПЛ, а в сезоне-2015/16 помог «Лестеру» стать чемпионом Англии. В сезоне-2015/16 Варди был признан игроком сезона в АПЛ. Также Варди завоевал Кубок Англии, Суперкубок Англии, два трофея Чемпионшипа.

За «Лестер» Варди провел 496 матчей, забив 198 голов и отдав 69 результативных передач.