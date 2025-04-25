Варди — об уходе из «Лестера»: «Это будет действительно печальный день»

Форвард «Лестера» Джейми Варди прокомментировал предстоящий уход из клуба.

«Это будет действительно печальный день. Я думал об этом, говорил со своей семьей. Думаю, время пришло. Я буду опустошен в день последней игры, но все хорошее однажды заканчивается. В этот день будет много эмоций. Кто знает, чем это может закончиться. Со мной никогда не случалось ничего подобного, но, когда ты пробыл где-то так долго и приходит время прощаться, никогда не знаешь, как отреагируешь на это», — приводит слова Варди официальный сайт клуба.

38-летний Варди играет за «Лестер» с 2012 года. Вместе с командой он вышел из чемпионшипа в АПЛ, а в сезоне-2015/16 помог «Лестеру» стать чемпионом Англии. В сезоне-2015/16 Варди был признан игроком сезона в АПЛ. Также Варди завоевал Кубок Англии, Суперкубок Англии, два трофея Чемпионшипа.