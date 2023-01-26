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Сегодня, 02:48

Вегхорст рассказал, что чувствовал после первого гола за «МЮ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Вут Вегхорст прокомментировал победу над «Ноттингемом» (3:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Отличный вечер для нас. Отличный результат и, конечно, победа в первом матче — это действительно хороший шанс выйти в финал. Я был очень счастлив, когда забил, потому что всегда хочется, чтобы первый забитый мяч случился как можно быстрее. Это был важный момент. Я просто повернулся к воротам, надеясь на отскок, и все произошло именно так. Это отличный результат для нас сегодня вечером, поэтому давайте закончим выход в финал на следующей неделе», — цитирует BBC Вегхорста.

Ответный матч состоится на «Олд Траффорд» 1 февраля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
Ваут Вегхорст
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