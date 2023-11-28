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Сегодня, 22:11

Великобритания не согласилась передать средства от продажи «Челси» Израилю

Виктория Кравченко
Игроки «Челси».
Фото Reuters
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Великобритания отклонила предложение направить средства, полученные российским бизнесменом Романом Абрамовичем от продажи «Челси», Израилю вместо Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании и Еврокомиссия подписали заявление, согласно которому деньги от продажи «Челси» будут потрачены только на гуманитарную помощь для Украины. Сам бизнесмен не подписывал договор, так как планировал часть денег передать пострадавшим из России.

По данным источника, предложение было отклонено, правительство страны посчитало, что это был шаг предпринимателя, чтобы избежать возможного осуждения в России. Другие источники утверждают, что Абрамович не только поднял вопрос о возможности использования денег на гуманитарные цели в Израиле, но и предложил вариант помощи жертвам февральского землетрясения в Турции.

Также пишут, что обсуждения проходили по инициативе Израиля, а сам Абрамович не был в курсе предложения.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231128/futbol-1912493441.html
ФК Челси
Роман Абрамович
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