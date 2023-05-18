Венгер объяснил, почему отказал «Реалу», «Ювентусу» и «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер вспомнил, какие команды хотели заполучить его во время его работы с лондонским клубом.

«Я отказал «Реалу», «Ювентусу», «Пари Сен-Жермен», сборной Англии и сборной Франции. В конце концов, считаю, что сделал то, что было важно для меня. После этого люди могут судить о том, что я сделал. Я был на работе, но моя совесть была чиста, и мои действия и поведение были ясны. И на самом деле я рад, что сделал это, потому что сегодня много людей приходят, чтобы сказать: «Спасибо за то, что вы сделали для «Арсенала». Они понимают, что это было моим приоритетом.

Я был счастлив работать там, и я чувствовал, что если смогу оставить наследие, построить тренировочную базу, построить стадион, иметь фантастическую академию, люди, которые придут после меня, смогут работать в достойных условиях. Когда я уходил, ситуация с финансами была положительной», — рассказал Венгер в эфире beIN Sports.

Французский специалист тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» трижды выигрывали АПЛ.