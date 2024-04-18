Венгер: «Арсенал» мог обыграть «Манчестер Сити», если бы приложил больше усилий»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о турнирном положении лондонской команды в АПЛ.

В 33-м туре «Арсенал» проиграл «Астон Вилле» (0:2) и упустил возможность выйти в лидеры чемпионата.

«В тот день, когда они сыграли вничью с «Сити», было небольшое разочарование. Но после игры этого не чувствовалось. Это была хорошая ничья. Сейчас у меня есть ощущение, что если бы они приложили больше усилий, то могли бы забрать три очка. В конце сезона понимаешь, что, когда играешь против сильного соперника и можешь его добить, стоит это сделать», — заявил Венгер.