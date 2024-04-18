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Сегодня, 20:40

Венгер: «Арсенал» мог обыграть «Манчестер Сити», если бы приложил больше усилий»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о турнирном положении лондонской команды в АПЛ.

В 33-м туре «Арсенал» проиграл «Астон Вилле» (0:2) и упустил возможность выйти в лидеры чемпионата.

«В тот день, когда они сыграли вничью с «Сити», было небольшое разочарование. Но после игры этого не чувствовалось. Это была хорошая ничья. Сейчас у меня есть ощущение, что если бы они приложили больше усилий, то могли бы забрать три очка. В конце сезона понимаешь, что, когда играешь против сильного соперника и можешь его добить, стоит это сделать», — заявил Венгер.

Команда Микеля Артеты встречалась с «Манчестер Сити» в АПЛ 31 марта. Матч между командами завершился вничью со счетом 0:0. На данный момент «Арсенал» с 71 очком занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Горожане лидируют с 73 баллами.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-13319837/Legendary-ex-Arsenal-manager-Arsene-Wenger-picks-result-cost-Gunners-Premier-League-title-NOT-home-defeat-Aston-Villa.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Арсен Венгер
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